17.10 Anticipo Serie A, Lecce-Empoli 1-0 Il Lecce si prende tre punti importan- tissimi per la corsa salvezza. Lavoro per Caprile, bravo sul colpo al volo di Gendrey e strepitoso sulla zuc- cata ravvicinata di Dorgu. Dopo la mez- zora è ancora l'estremo dei toscani a esibirsi sul tiro di Baschirotto, reso velenoso da una deviazione.Poi è Falco- ne a mettersi in evidenza su una con- clusione deviata e il successivo tenta- tivo di Cerri. Nella ripresa, ancora Caprile su Baschirotto. All'89' difesa toscana troppo morbida, Pierotti serve Sansone a porta vuota: match point.