22.20 Khamenei:Gerusalemme sarà dei musulmani "Gerusalemme sarà nelle mani dei musul- mani e il mondo musulmano celebrerà la la liberazione della Palestina". Lo ha scritto in ebraico su X la Guida Suprema dell'Iran, Khamenei,pubblicando un video di droni iraniani che sorvola- no la Spianata delle Moschee a Gerusa- lemme, durante l'attacco dell'Iran di ieri notte contro Israele, e vengono intercettati, come riporta Iran Inter- national.