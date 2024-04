9.55 Sicilia, 11 misure per voto di scambio Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catania nei confronti di 11 persone, tra esponenti politici,fun- zionari comunali e imprenditori nelle province di Catania e Palermo. Scambio elettorale politico-mafioso, e- storsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli in- canti, le accuse a vario titolo.In car- cere il sindaco di Tremestieri Etneo (CT). Sospeso dalle funzioni per un an- no il vicepresidente della Regione Si- cilia e leader della Lega, Sammartino.