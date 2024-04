17.10 Test omosessualità, indennizzato agente Un agente di polizia penitenziaria era stato sottoposto a un esame psichia- trico per verificare se fosse omoses- suale. Ha fatto ricorso al Tar del Pie- monte e ha ottenuto un indennizzo di 10 mila euro per "danno morale" dal mi- nistero della Giustizia. I test erano stati ordinati dopo una segnalazione -poi risultata falsa- di due detenuti. Nella sentenza, il Tar rileva che fu messa in dubbio l'idonei- tà al lavoro dell'agente "veicolando l' idea che l'omosessualità attribuitagli fosse un disturbo della personalità".