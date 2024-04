21.46 Catania, ascensorista muore schiacciato Un'altra tragedia sul lavoro.In Sicilia un dipendente di una ditta di manuten- zione di ascensori, 31 anni, è morto mentre era impegnato a sbloccare un ascensore di un condominio a Casalotto ad Aci Sant'Antonio (Catania). L'uomo è rimasto incastrato tra la ca- bina dell'elevatore e la porta di un piano. L'ascensore si sarebbe mosso mentre il tecnico stava ancora operando per liberare una donna (sotto choc) ri- masta in cabina bloccata tra un piano e l'altro. Non sono chiari i motivi per cui l'ascensore ha ripreso a funzionare