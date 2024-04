9.46 Maltempo, allerta gialla in sei regioni Prosegue l'ondata di maltempo. Allerta su Molise, Campania, Puglia, Basilica- ta, Calabria e Sicilia. Attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e ancora forti raffiche di vento. Un fine settimana invernale, con la ne- ve che è tornata a cadere sugli Appen- nini, in varie regioni, grazie alle temperature ben inferiori alla media stagionale. Possibili altre nevicate oltre i 1.200 metri. In arrivo ancora aria fredda dal Nord Europa, con feno- meni più diffusi al Centro.