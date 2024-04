7.00 Maltempo, allerta gialla in 3 regioni Nuova allerta meteo della Protezione civile per rischio temporali e idrogeo- logico in alcune aree del Centro Ita- lia. L'allerta è gialla per alcune zone di Abruzzo, Molise e Puglia. Sono possibili piogge e rovesci sparsi che insisteranno soprattutto sulle re- gioni centro-occidentali. Le precipita- zioni potranno essere anche nevose in- torno ai 1.200 metri. Si prevede un ponte del 25 Aprile all'insegna della instabilità, con aperture soleggiate e temporali. E sono possibili nevicate anche a bassa quota.