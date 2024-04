14.50 Basilicata, alle 12 affluenza al 9,12% L'affluenza alle ore 12 per le elezioni Regionali in Basilicata è del 9,12%. Il dato è in calo rispetto al 13,31% registrato alla stessa ora nelle Regio- nali del 2019, quando però si votava solo di domenica. Oggi, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tre i candidati in corsa, l'uscente Vi- to Bardi per il Centrodestra, Piero Marrese per il Centrosinistra, Eusta- chio Follia (Volt).