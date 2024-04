22.20 Katz a Ue: fermare l'Iran al più presto "Imporre sanzioni al progetto missili- stico iraniano". Lo ha chiesto il mini- stro degli esteri israeliano, Israel Katz, ai suoi omologhi della Ue. Lo ha annunciato lo stesso Katz, ag- giungendo che "il progetto mette in pericolo il mondo. Bisogna fermare l'Iran prima che sia troppo tardi". E ha ricordato che i "missili iraniani hanno una gittata fino a 3mila Km".Poi, "aumentare la campagna contro l'Iran in vista dell'incontro Fac dei ministri degli esteri europei di domani per discutere le sanzioni", ha detto.