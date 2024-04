15.00 Voto in Basilicata, partito lo spoglio La Basilicata ha votato per eleggere il presidente di Regione e 20 consiglieri. Alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi, partito lo spoglio. Non ci sarĂ ballottaggio. Sono stati 570 mila i lu- cani che sono stati chiamati alle urne. Tre i candidati a governatore:l'uscente Vito Bardi per il Centrodestra,sostenu- to da 7 simboli; Piero Marrese per il Centrosinistra, con cinque simboli; Eustachio Follia (Volt). Non era consentito il voto disgiunto e si poteva esprimere una doppia prefe- renza di genere.