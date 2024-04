14.45 Appello:4 anni 6 mesi al tesoriere Lega La Corte d'Appello di Milano ha condan- nato il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni. Condanna a 3 anni per Andrea Manzoni,ex contabile del Carroccio in Parlamento. Per entrambi riduzione delle pene ri- spetto al primo grado, nel processo per le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contra- ente sul caso della compravendita del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia film commis- sion. Avrebbero distratto 800 mila euro di fondi pubblici.