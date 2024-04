10.40 Meloni: "Fine fascismo basi democrazia" "Nel giorno in cui si celebra la Libe- razione, che con la fine del fascismo pose le base per il ritorno della demo- crazia,ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari" Così il presidente del Consiglio, Gior- gia Meloni, sul 25 aprile sui social. Avversi a tutti i regimi "a quelli di ieri,che hanno oppresso i popoli in Eu- ropa e nel mondo,e a quelli di oggi,che siamo determinati a contrastare". "Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un'Italia capace di unirsi sul valore della libertà ".