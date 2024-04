14.30 1° giorno ticket Venezia, 8mila pagano Primo bilancio a Venezia dell'introdu- zione del ticket di accesso.A metà mat- tinata sono arrivate 100mila persone e 8mila di queste hanno pagato i 5 euro richiesti. Il dato è stato reso noto dagli assessorati al Bilancio e Turismo Alla stazione Santa Lucia arrivano frotte di turisti. Ci sono i controlli e molti non pagano perché vanno in al- bergo e pagano la tassa di soggiorno. Il sistema inaugura con oggi i 29 gior- ni scelti per l'ingresso vincolato in città. Esenti i residenti del Veneto, lavoratori in città, studenti.