10.00 Il Papa incontra nonni e nipotini Papa Francesco incontra nell'aula Paolo VI in Vaticano nonni e nipoti della fondazione"Età Grande"in occasione del- l'iniziativa "La carezza e il sorriso". Tra i presenti Lino Banfi, il "nonno d' Italia",che ha invitato a pregare per la pace come chiede Papa Francesco "il nonno del mondo".Con loro anche Al Bano Tra i promotori dell'iniziativa mons. Paglia che dice:"E' una grande bellis- sima festa.Qui si sente il calore dell' amore.Viva i nonni e i nipotini.Il Papa vorrebbe salutare uno per uno".