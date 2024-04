SENZA VITTORIA DA CINQUE TURNI La squadra lombarda si è resa protago- nista di un'altra bella stagione in Se- rie A, ma negli ultimi cinque turni ha portato a casa due pareggi e tre scon- fitte, per un totale di appena due pun- ti. L'ultima vittoria degli uomini gui- dati da Raffaele Palladino risale allo scorso 16 marzo, quando si imposero 1-0 sul Cagliari all'U-Power Stadium con un gol di Daniel Maldini. Nella prossima sfida i biancorossi af- fronteranno la Lazio in casa sabato al- le 18, però dovranno fare a meno di Ro- berto Gagliardini, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport