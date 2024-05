21.45 Mef: fabbisogno aprile sale a 18,1 mld Nel mese di aprile 2024 il saldo del settore statale si รจ chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 18.100 milioni, a fronte di un aprile 2023 che si era chiuso con un fabbiso- gno di 11.798 miliardi. E' quanto fa sapere il ministero dell' Economia e delle Finanze in una nota.