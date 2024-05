23.40 Italia,Fitch:rating BBB,outlook stabile Fitch conferma il rating dell'Italia 'BBB' con outlook stabile. E' quanto si legge in una nota. L'economia italiana crescerà dello 0,7% nel 2025 e dell' 1,3% nel 2026,è la previsione di Fitch che stima un deficit al 4,7% quest'an- no dal 7,4% del 2023 per il Superbonus. "Ci aspettiamo che l'Italia finisca sotto la procedura eccessiva di deficit dell'Ue", aggiunge Fitch mettendo in evidenza il "sostegno pubblico al go- verno Meloni resta forte, offrendo una piattaforma per la pianificazione eco- nomica e di bilancio di medio termine.