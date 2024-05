22.42 Calcio, Serie A: Atalanta-Roma 2-1 Va all'Atalanta lo spareggio Champions con la Roma. Al 'Gewiss' 2-1 per gli o- robici,quinti da soli a 63 punti. Gial- lorossi lasciati a 60, +1 sulla Lazio. Primo tempo da incubo per la Roma. De Ketelaere libera il destro a girare e lascia di stucco Svilar (18'). Koopmei- ners sfonda, il belga appoggia in rete (20'), poi sfiora il palo e infine lo centra.Palo anche di Koopmeiners su punizione. Ripresa. Lookman e de Roon falliscono il bersaglio. L'olandese at- terra Abraham, dal dischetto Pellegrini accorcia (66').