12.55 Bandiere Blu, in Italia salgono a 236 Salgono a 236 le località costiere che possono sventolare la Bandiere Blu, 10 in più dello scorso anno. Sono 485 le spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più del 2023).Corrispondono all'11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Sui laghi le Bandiere Blu sono 23, con 2 novità. Ci sono in totale 14 nuovi ingressi.Non riconfermati,invece, 4 Comuni. In testa sempre la Liguria (34 località), Puglia 24,Campania e Calabria 20, Marche 19, Toscana 18,Sardegna e Abruzzo 15.