17.45 Superbonus, distanze Tajani-Giorgetti "Voteremo contro se non sarà modifica- to" il decreto Superbonus. Così il vi- cepremier e leader di FI, Tajani, dopo gli emendamenti presentati in Commis- sione. "Se si trovano soluzioni positi- ve sono sempre pronto a compromessi. I nostri senatori sono pronti a confron- tarsi", ha aggiunto. Ma il ministro dell'Economia Giorgetti: il Superbonus è "una misura eccezionale per tempi eccezionali" e "da questa ti- po di droga economica bisogna uscire". "La disintossicazione è dolorosa però qualcuno la deve fare".