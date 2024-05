7.52 Ucraina, Cina: serve soluzione politica Promuovere la soluzione politica della guerra in Ucraina, esaminando "sintomi" e "cause profonde", allo scopo di pia- nificare "presente e futuro a lungo termine".Così il presidente cinese. In un incontro riservato con Putin, Xi Jinping ha caldeggiato una "conferenza di pace internazionale riconosciuta da Russia e Ucraina al momento opportuno, con pari partecipazione e discussione equa di tutte le opzioni". Solo se tut- te le parti saranno coinvolte si potrà "spingere per la rapida soluzione poli- tica della questione", ha affermato Xi.