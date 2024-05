19.52 Danni autovelox,identificato "Fleximan" Identificato il fantomatico "Fleximan" accusato di aver danneggiato una serie di autovelox in Veneto. Ad arrivare alla sua identità le forze dell'ordine di Rovigo. E' un padovano di 42 anni, con prece- denti penali, residente nel Rodigino, identificato grazie a un video. La casa del sospettato è stata perquisita dalle autorità che hanno sequestrato materia- le ritenuto utile per le indagini. La procura di Rovigo contesta al sospetta- to cinque episodi di danneggiamento.