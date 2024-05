15.05 Carozzi:pressioni per favorire Spinelli Giorgio Carozzi, ex giornalista compo- nente del comitato di gestione del por- to in rappresentanza del Comune di Ge- nova, avrebbe confermato di aver subito pressioni per cambiare idea e votare per la proroga della concessione del Terminal Rinfuse al gruppo Spinelli.Ca- rozzi รจ stato sentito come teste nell' inchiesta sul presunto sistema di cor- ruzione in Liguria, che vede indagato anche il governatore Toti. Dalla prossima settimana cominceranno gli accertamenti tecnici irripetibili su telefoni e pc degli indagati.