12.26 Fondo Icon a Spinelli:"No soldi a Toti" La manager del fondo Icon Infrastructu- re si sarebbe rifiutata con l'imprendi- tore Aldo Spinelli di finanziare con 40mila euro il Comitato elettorale di Giovanni Toti, perché"questi pagamenti possono essere visti come corruzione". Emerge dalle indagini sulle presunte tangenti in Liguria,secondo quanto ri- portano oggi alcuni quotidiani.La mana- ger,Semeraro,cura da Londra per Icon i rapporti con il gruppo di Spinelli.L'i- potesi è che Spinelli volesse usare co- me schermo il fondo inglese per evitare di comparire tra i finanziatori di Toti