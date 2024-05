18.15 Allerta rossa in Lombardia e in Veneto Ancora allerta rossa sul versante Nord- Est del Paese in particolare in Lombar- dia e Veneto dove è attesa una nuova ondata di maltempo. A Milano previste forti ed estese precipitazioni che po- trebbero provocare allagamenti e nuove esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. L'allarme per il rischio idrogeologico scatterà da mezzanotte. In Veneto si segnalano pericoli nel basso Veronese, nella zona del fiume Muson, nel Vicentino e nella valle del Sile. Il presidente Luca Zaia raccoman- da la massima attenzione.