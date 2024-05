17.20 Giro d'Italia, tappa al belga Merlier Il belga Tim Merlier si aggiudica allo sprint la 18.ma tappa del Giro, Primie- ro-Padova, 178km. Merlier fa il bis in questo Giro. Beffato sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan. Pogacar, ov- viamente, resta in maglia rosa. Una tappa più che tranquilla. Un quin- tetto, Maestri,Pierobon,Honorè, Fiorel- li e Affini, prova a scappare ma l'idea dura poco. I cinque vengono neutraliz- ai -10km dal gruppo. Una tappa tutta pianeggiante che non offre particolari spunti per la cronaca.