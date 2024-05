23.00 Armi in Russia,Parolin: "Inquietante" La possibilità di utilizzare armi for- nite dalla Nato anche sul territorio russo "credo che debba preoccupare ogni persona che abbia a cuore le sorti del nostro mondo.Potrebbe comportare un'e- scalation che nessuno potrà più con- trollare:è una prospettiva inquietante" Così il cardinale Parolin,segretario di Stato della Santa Sede."Siamo impegnati sul piano umanitario, soprattutto sulla questione del ritorno dei bimbi ucraini in patria-ha aggiunto-Un meccanismo av- viato con la visita del card.Zuppi a Mosca. Altri spazi non ci sono".