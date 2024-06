15.21 Meloni: esposto a Antimafia su "Flussi" Incontrando alla sede nazionale il Pro- curatore Antimafia Melillo, la premier Meloni ha consegnato "un esposto sui flussi d'ingresso in Italia di lavora- tori stranieri negli ultimi anni avva- lendosi del c.d. "Decreto Flussi". Lo ha comunicato la stessa premier in un'informativa al Cdm: "I flussi rego- lari di immigrati per ragioni di lavoro -ha detto- sono usati come ulteriore canale di immigrazione irregolare".Dal monitoraggio,"dati allarmanti". Soprat- tutto in Campania, troppe richieste per assumere rispetto al numero dei datori.