19.30 Esposto migranti, Dia:indagano Procure "La direzione nazionale antimafia ha funzioni di impulso e coordinamento di indagini delle procure distrettuali". Così la Procura nazionale Antimafia ri- guardo all'ipotesi di apertura di un fascicolo d'indagine, dopo l'esposto della premier Meloni sugli ingressi ir- regolari di migranti attraverso il de- creto flussi. Il fenomeno è monitorato da tempo, se- condo fonti della Procura di Napoli, a causa dell'abnorme numero di domande di nullaosta per extracomunitari,registra- to in Campania,durante il click day.