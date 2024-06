12.10 Cgia:Italia genera 5,8mld Pil al giorno L'Italia produce ogni giorno 5,8 mld di euro di Prodotto interno lordo (Pil).Si tratta di una cifra che corrisponde a 99 euro giornalieri per ogni cittadino italiano, neonati e anziani compresi. Emerge da una ricerca della Cgia di Me- stre che ricorda come la definizione "interno"del Pil si riferisca a ciò che viene generato da imprese nazionali ed estere presenti in Italia. Notevoli le differenze tra regioni: se il Pil per abitante giornaliero in Trentino Alto Adige è pari a 146 euro, in Calabria è 57,9 euro.