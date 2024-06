8.46 Maltempo, allerta gialla in 7 regioni Domenica di maltempo su gran parte del Centro-Nord per il transito di un fron- te instabile che porterĂ forti tempora- li e locali grandinate, soprattutto dal pomeriggio e fino alla sera. La Protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per sette regio- ni: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Ro- magna e Umbria.