19.10 Cirio:una riconferma non è mai scontata "In Piemonte confermare un governo uscente non è mai scontato. Basta pen- sare a chi mi ha preceduto,persone di valore come Mercedes Bresso e Chiampa- rino (esponenti Pd),eletti al primo mandato ma poi non riconfermati". Così Alberto Cirio rieletto alla presi- denza del Piemonte."Credo mi abbia pre- miato-ha osservato-il fatto di essere una persona fra la gente, di ascoltare tutti, e di cercare sempre di trovare il punto di equilibrio tra diversi sog- getti".E si dice soddisfatto del risul- tato perché "è una riconferma".