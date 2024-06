20.39 G7,2.400 agenti via dalla nave inadatta Il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha chiesto chiarimenti sulla vicenda della nave destinata ad ospitare le forze di Polizia che vigileranno sul vertice del G7 in Puglia (13-15 giugno) La nave Mikonos Magic, ormeggiata a Brindisi, si è rivelata inadatta, con cabine sporche e scarichi intasati. 1.800 agenti sono già stati trasferiti in hotel, altri 600 verranno ospitati su una seconda nave in arrivo nelle prossime ore.