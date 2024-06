0.20 G7, Biden a Brindisi incontrerà Meloni Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è giunto in Italia per parteci- pare al vertice del G7 in Puglia, orga- nizzato dalla presidenza italiana. Il vertice sarà caratterizzato dai col- loqui sul sostegno all'Ucraina dilania- ta dalla guerra e gli sforzi per rag- giungere un cessate il fuoco a Gaza. L'Air Force One è atterrato all'aero- porto di Brindisi e poi Biden è salito sul suo elicottero Marine One per rag- giungere il resort Borgo Egnazia, dove i leader mondiali saranno accolti dal premier Giorgia Meloni in mattinata.