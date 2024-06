4.13 Londra:242 mln di sterline per Kiev Il premier britannico Sunak annuncerà un pacchetto di aiuti da 242 mln di sterline per l'Ucraina al vertice del G7 che si aprirà oggi a Borgo Egnazia. Si prevede che l'Ucraina sarà in cima all'agenda dell'incontro in Puglia, do- ve il presidente Zelensky si unirà ai leader del G7 che cercano di siglare un accordo sull'utilizzo dei beni russi congelati per aiutare il suo Paese.Gli aiuti "serviranno per sostenere le esi- genze umanitarie, energetiche e per gettare le basi per una ripresa a lungo termine", ha detto Sunak.