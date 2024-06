8.00 G7 a Xi:"Basta sostegno a guerra Putin" Il sostegno del G7 all'Ucraina passa anche per il monito lanciato a Pechino affinché smetta di sostenere la guerra di Mosca contro Kiev fornendo alla Rus- sia tecnologie e componenti per fab- bricare armi. Nella bozza del documento finale del summit che si svolge da oggi a sabato a Borgo Egnazia, in Puglia, ci sarebbe poi anche una nuova condanna delle "ir- responsabili" minacce del presidente Putin riguardo alle armi nucleari.