13.00 Meloni a G7:certa di risultati concreti "C'é molto lavoro da fare,ma sono certa che il confronto darà risultati concre- ti".Così la premier Meloni, aprendo il G7 a Borgo Egnazia,in Puglia."La scelta della Puglia non è casuale.Questa terra è al centro del Mediterraneo, un ponte verso il Sud globale",sottolinea Meloni "Il G7 non è una fortezza che deve di- fendersi da qualcuno. E' un'offerta di valori che apriamo al mondo per uno sviluppo condiviso.E' un onore ospitar- vi", dice ai leader mondiali. "I lavori saranno intensi, ma spero riusciate ad assaporare l'ospitalità italiana".