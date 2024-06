22.13 Mattarella promulga legge su Autonomia Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sul- l'Autonomia Differenziata,approvata de- finitivamente il 19 giugno dal Parla- mento.Sono state così smentite le voci di un esame non troppo rapido da parte del Colle. Dalla pubblicazione in G.U. il provve- dimento è legge dello Stato e consente al ministro Calderoli di avviare le trattative con Veneto e Regioni per la devoluzione delle materie richieste ma permette anche, a chi vuole promuovere un referendum, di attivarsi.