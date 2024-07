19.10 Nordio:entro fine mese lo svuotacarceri "La capacità carceraria del nostro pae- se è stata costruita tenendo conto di una minoranza di detenuti minori. Poi improvvisamente ci siamo trovati quasi di fronte a un'invasione di minorenni che vengono soprattutto da altri Paesi" Così Carlo Nordio ministro di Giustizia durante un evento a Palazzo Lombardia. "Molto spesso le organizzazioni crimi- nali inseriscono in queste barche molti minori.Alcuni di questi-aggiunge-vengo- no lasciati a sé stessi e talvolta i non accompagnati quasi costretti a de- linquere".Entro fine mese svuotacarceri