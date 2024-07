7.00 Maltempo scende a Sud,allerta 9 Regioni Il maltempo continua a investire la Pe- nisola e ora si sposta verso il Sud,do- po aver portato devastazione soprattut- to in Valle d'Aosta e Piemonte, dove è iniziata la conta dei danni ingenti do- vuti alle esondazioni di fiumi e tor- renti, alle frane e alle colate di de- triti. Per oggi diramata l'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Vene- to. Previste piogge anche nel Lazio. A Campobasso e Catania, invece, è bollino giallo a causa del caldo.