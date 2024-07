22.19 Piantedosi: sindaci invocano sicurezza Nelle grandi città "stiamo orientando sempre di più le azioni verso una poli- tica di rassicurazione con presenza vi- sibile delle forze di polizia, elemento che oggi è molto apprezzato". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il suo intervento al 'Forum in masseria' a Manduria."Anni fa la 'militarizzazione' delle città non sempre era considerata qualcosa di positivo, oggi è molto ambita. Non c'è nessun sindaco che non invochi una pre- senza più visibile e tangibile dei pre- sidi di polizia",ha aggiunto Piantedosi