9.24 Caldo, bollino rosso da 7 a 11 città Aumenta dalle 7 di oggi alle 11 di domani il numero delle città contrasse- gnate dal bollino rosso per l'afa. A soffrire maggiormente saranno gli a- bitanti di Bologna, Campobasso,Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Un po' meglio andrà ad Ancona, Reggio Calabria e Verona, per le quali è pre- visto il bollino arancione. Undici in- vece le città con bollino giallo e due con bollino verde, Genova e Napoli.