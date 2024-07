20.30 Toti:la poltrona è più un peso,deciderò Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso, ha chiesto di in- contrare il vicepremier e ministro del- le infrastrutture Matteo Salvini e i due assessori regionali Giacomo Giampe- done e Marco Scajola. Lo scopo dell'in- contro è di definire la linea da segui- re per mandare avanti la Regione. L'Istanza per l'autorizzazione dell'in- contro è stata depositata al giudice dall'avvocato Stefano Savi. "Oggi la poltrona di presidente è maggiormente un peso che un onore", ha detto Toti.