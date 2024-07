12.45 Trentino,Tar blocca uccisione dell'orsa Il Tar di Trento ha bloccato l'uccisio- ne dell'orsa Kj1, ritenuta responsabile dell'aggressione al turista francese, a Dro, in Trentino.L'uomo aveva riportato ferite a braccia e gambe. Il presidente del Trentino-Alto Adige Fugatti aveva firmato un'ordinanza per l'abbattimento dell'animale e un gruppo ambientalista aveva presentato ricorso. L'ordinanza รจ sospesa dal Tar. Manche- rebbero l'esatta identificazione dell' orso e la possibile alternativa all' uccisione.