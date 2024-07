18.50 Temporali, allerta gialla anche al sud Dalla tarda mattinata di domani tempo- rali su Campania, Basilicata e Calabria Lo indica un'allerta meteo colore gial- lo della Protezione civile. Previste piogge di forte intensità, fulmini, grandinate, potenti raffiche di vento. L'allerta gialla è anche per Puglia, Molise, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e gran parte della Lombardia. Allerta sempre gialla anche in Piemonte per temporali su Alpi e pianure, con grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento, locali allagamenti.