23.00 Giorgetti:prossima manovra responsabile "La prossima Manovra non sarà lacrime e sangue ma seria e responsabile, come le due precedenti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un'intervista all'Ansa, a margine del G20 a Rio,spie- gando: "Certamente ci sono complicazio- ni che derivano dall'applicazione del nuovo Patto di stabilità, ma non cambia la prospettiva. Avevamo già messo in conto le conseguenze del ritorno in vi- igore della regola del 3 per cento".