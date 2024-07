22.30 Emergenza a Orbetello per moria pesci Moria di pesci a Orbetello (Grosseto) e si ipotizza lo "Stato di calamità" regionale. A prendere in considerazione questa decisione è il governatore della Toscana, Giani, "per la laguna di Orbe- tello quanto meno per l'intervento con- tingente di tutela sanitaria nella rac- colta e nello smaltimento del patrimo- nio ittico perso". "Valuteremo il tutto nella giunta di domani", afferma Giani. La richiesta dello stato di emergenza regionale è stata annunciata dal sindaco della cit- tadina toscana, Casamenti.