15.38 Istat:in Italia una casa su tre è vuota In Italia quasi una casa su tre è vuo- ta (il 27,2%), nonostante quelle abita- te siano aumentate del 6,5% nel decen- nio 2011-2021.Emerge dal rapporto Today abitazioni di Istat, riferito al 2021. Le case vuote si trovano soprattutto nelle isole e al sud, ma il primato va alla Valle d'Aosta.Maggiore densità di alloggi è in Lombardia:234,7 per km quadrato;la media nazionale è di 116,8. Il 56,3% delle case sono state costrui- te tra il 1961 e il 2000; il 9,5% ha oltre 100 anni. Le abitazioni più anti- che sono in Liguria,Toscana e Piemonte.