23.01 Calabria, forte sisma magnitudo 5.0 an E' stata avvertita anche in Puglia ill forte terremoto 5.0 che ha colpito la Calabria in tarda serata. Il sisma ha avuto epicentro a 3 km da Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Diverse le segnalazioni, anche attra- verso i social,in particolare da Taran- to, Bari e Brindisi. La prima stima provvisoria dell'Ingv parla di un ter- remoto di magnitudo tra 4.9 e 5.4, av- vertito soprattutto negli edifici ai piani piĆ¹ alti. Al momento non si se- gnalano danni a persone o cose.