21.30 Roghi,Protez.Civile:33 richieste in 24H Nelle ultime 24 ore gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flot- ta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati in numerose opera- zioni di spegnimento degli incendi bo- schivi per cui si รจ reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Ben 33 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato(Coau)di cui 7 dalla Sardegna, 5 dalla Sicilia,4 da Lazio,Puglia,Basi- licata e Calabria,3 Abruzzo,2 Campania.